Из-за повреждения путей пассажиров поездов в Крыму перевозят автобусами

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Пассажиров поездов, которые задерживаются из-за повреждения железнодорожных путей в Кировском районе Крыма, перевозят автобусами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Для пассажиров электричек организовали перевозки автобусами. Они курсируют по маршруту Владиславовка – Семь колодезей и обратно.

– Автобусы отправляются по мере наполнения, – написал руководитель крымского Минтранса.

Напомним, в Кировском районе повредили железнодорожные пути. В результате случившегося никто не пострадал. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ремонтные работы будут продолжаться от четырех до восьми часов. Сообщалось, что задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Сообщалось, что пассажиров доставят в пункты назначения силами ГУП РК «Крымтроллейбус».