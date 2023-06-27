Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расположенный в Крыму пункт пропуска «Джанкой» расширится до четырех полос. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

В настоящее время работы ведутся круглосуточно. В 2023 году в Херсонской и Запорожской областях отремонтируют более 113 километров дорог. Это позволит обеспечить транспортную доступность от Мелитополя до пункта пропуска «Джанкой».

– В населенных пунктах, через которые проходит маршрут, предусмотрены около 40 остановочных павильонов, тротуары, – говорится в сообщении.

В прошлом году в Запорожской области отремонтировали участок от Приморска до Мелитополя. В 2024 году стартует ремонт искусственных сооружений. Этот участок станет частью маршрута, объединяющего Ростовскую область, ДНР, Запорожскую область и Крым вдоль Азовского моря.