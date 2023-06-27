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НовостиОбщество27 июня 2023 9:16

В Крыму назначили врио министра внутренней политики

Им стал Альберт Куршутов
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

Во вторник, 27 июня, в Крыму назначили временно исполняющего обязанности министра внутренней политики, информации и связи республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Согласно указу, должность врио главы крымского Мининформа занял Альберт Куршутов. Ранее он был первым замминистра внутренней политики. До этого чиновник работал в Государственном комитете по делам межнациональных отношений Крыма.

– Желаю Альберту Абдурашитовичу плодотворной и эффективной работы на новой должности! – написал Аксенов.