Погода на 28 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 29 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, также в восточных и южных районах актуальна высокая пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Днем тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23…+24°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +26…+27°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +25…+26°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Саках +26…+28°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Малооблачно.

В Керчи +24…+25°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +26…+27°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Судаке +25…+26°, юго-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +26…+27°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +27…+29°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +25…+27°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +25…+27°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +21…+25°.

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