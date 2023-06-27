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НовостиПроисшествия27 июня 2023 14:01

Сбитого в Симферополе 9-летнего мальчика выписывают из больницы

Авария произошла на Ялтинском шоссе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

Девятилетнего мальчика, которого в понедельник, 26 июня, в Симферополе сбила Honda CR-V, выписывают из больницы. Об этом сообщает КИА.

Как сообщалось ранее, авария произошла в 16.00. Мужчина 1981 года рождения ехал за рулем Honda по Ялтинскому шоссе в сторону села Лозовое. Иномарка сбила ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Сообщалось, что по факту ДТП проводится проверка.

В пресс-службе крымского Минздрава сообщили, что пострадавшего увезли в больницу в состоянии легкой степени тяжести.

– Пациенту была оказана необходимая медицинская помощь, – отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в стационарном лечении мальчик не нуждается, а потому готовится к выписке.