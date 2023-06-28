Из Крыма отправили очередную партию помощи в зону СВО

Фото: пресс-служба главы Крыма

Из Крыма отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, военным отправили не только гуманитарный, но и военно-технический груз. Глава Крыма пояснил, что речь идет о емкостях для воды, ранцевых огнетушителях, мотопомпах, газовых баллонах и многом другом.

– Забота о наших бойцах в приоритете. Все для фронта, все для Победы! – написал Аксенов.

Напомним, из Крыма в зону проведения специальной военной операции отправили очередную партию гуманитарного груза. Сообщалось, что военнослужащие получат одежду, карематы, средства гигиены и продукты питания. Бойцам также передали инструменты, портативные газовые плиты и электрокабели.