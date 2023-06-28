Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

– Рад поздравить мусульман с праздником Курбан-байрам! – отметил Аксенов.

Глава Крыма рассказал, что эта дата знаменует завершение хаджа – паломничества к главным мусульманским святыням. Праздник напоминает верующим о высоких идеалах и традициях многовековой исламской культуры.

Аксенов подчеркнул, что крымская мусульманская община вносит большой вклад в развитие региона. Она помогает укреплять межнациональное согласие, а также активно участвует в реализации общественно значимых проектов.

– Желаю всем мира, радости, добра и всего самого наилучшего! – заключил глава Крыма.