Как получить займ наличными?

Фото: Даниил Опарин

Иногда в жизни возникают ситуации, когда срочно требуется финансовая помощь. Не всегда нужна крупная сумма, поэтому нет смысла собирать документы и проходить долгие проверки, чтобы взять кредит в банке. Когда не хватает всего несколько тысяч на помощь приходят микрофинансовые организации и займы наличными.

Займы наличными удобны тем, что деньги можно получить сразу в день обращения. От выбора МФО до подписания договора, как правило, проходит всего пара часов. Чтобы деньги оказались у вас в кармане как можно быстрее, выполните 4 простых шага.

Шаг 1. Оцените свою финансовую ситуацию. Выясните, сколько денег вам действительно нужно и когда вы сможете их вернуть. Не берите слишком много и учтите все риски, чтобы не оказаться в долгах.

Шаг 2. Выберите проверенное МФО. Воспользуйтесь рекомендацией друзей, онлайн-сервисом по подбору займов или просто почитайте отзывы о компании, которая находится рядом с вашим домом. Ознакомьтесь с условиями, процентными ставками и требованиям к заемщику. Многие МФО одобряют займы наличными с 18 лет, не требуя подтверждения дохода и не запрашивая никаких документов, кроме паспорта. В отличие от банков, микрофинансовые организации выдают займы даже людям без официальной работы, студентам и пользователям с плохой кредитной историей.

Шаг 3. Оформите заявку. В большинстве компаний заявку на займ наличными можно заполнить онлайн на сайте или в приложении. Выберите желаемую сумму займа и дождитесь предварительного одобрения заявки, обычно это занимает от нескольких минут до часа. После короткой проверки вам придет сообщение с адресом отделения, где вы можете забрать деньги.

Шаг 4. Получите займ наличными. Придите по указанному адресу с паспортом. В офисе вы сможете внимательно прочитать договор на займ, узнать все о сроках и способах погашения, дополнительных услугах. Если условия вас устроят, останется только подписать договор и положить деньги в карман.

Получить в МФО займ наличными так же легко, как занять у друга. Перед тем, как сделать это, оцените свои финансовые возможности и выберите надежную микрофинансовую организацию на основе рейтинга и отзывов. Будьте внимательны при подписании договора и не стесняйтесь задавать вопросы менеджеру, если что-то не поняли. Помните, что займ наличными важно вернуть в срок, чтобы избежать штрафов и начисления дополнительных процентов.

Реклама LjN8KGC2s Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6», регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2110178000979 от 28.12.2011)