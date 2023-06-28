На благоустройство дворов в Первомайском потратят 32 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На благоустройство дворов многоквартирных домов пгт Первомайское планируют потратить почти 32 млн рублей. Об этом сообщает КИА.

Благоустройство проведут в рамках соглашения между московским правительством и Советом министров Крыма. Приведут в порядок дворы домов №27, №29, №31, №33, №35, №37 и №39 по улице Богдана Хмельницкого. В общей сложности на работы планируют потратить более 31,6 млн рублей.

– В настоящее время на объектах проведены демонтажные работы, подготовлено основание под укладку бордюра, произведена установка бордюра, ведутся работы по обустройству тротуаров», – рассказали в администрации Первомайского района.