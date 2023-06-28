В Севастополе опровергли фейк о смерти семьи от отравления рыбой

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Информация о смерти семьи от отравления рыбой в Севастополе не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, дезинформация распространяется в украинских пабликах.

– Якобы в Севастополе умерла семья из-за отравления рыбой, и что опасный продукт может быть на любом рынке города, – рассказал Развожаев.

В этих сообщениях утверждается, что губернатор якобы запретил раскрывать эту информацию. По словам Развожаева, эту ложь распространяют для того, чтобы напугать людей, а также ударить по бизнесу. Глава Севастополя подчеркнул, что всю продукцию проверяют контролирующие органы. Он добавил, что все больницы должны сообщать об отравлениях в Роспотребнадзор. За последние дни не произошло ни одного такого случая.

– А самое главное, что если бы такой случай произошел – я бы первым информировал вас о таком. Доверяйте только информации из официальных источников, – заключил Развожаев.

Напомним, севастопольский губернатор опроверг информацию о заражении воды радиацией в связи с частичным разрушением Каховской ГЭС. Развожаев подчеркнул, что в случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно.