Минздрав Крыма: больницы продолжат работать после 1 июля

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Все медицинские учреждения Крыма продолжат работать после 1 июля 2023 года. Об этом пишет «Крымская газета» со ссылкой республиканское Министерство здравоохранения.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий срок, в течение которого государственные медучреждения имеют право работать без лицензии. Изменения вступят в силу с 1 июля 2023 года.

– Несмотря на продление сроков лицензирования, лечебными учреждениями Республики Крым будет продолжена работа по получению лицензий в максимально сжатые сроки, – отметили в Минздраве.

Для того, чтобы получить лицензии, стандарты медучреждений необходимо довести до федеральных стандартов и нормативов. С 2014 по 2023 год на модернизацию инфраструктуры здравоохранения выделили 48,3 млрд рублей.

Ранее некоторые СМИ писали от том, что некоторые крымские больницы с 1 июля якобы могут закрыться. В публикациях говорилось, что это связано с тем, что якобы фонд ОМС отказался финансировать профилактическую работу в больницах, которые не получили лицензий.