Соборную мечеть в Симферополе построили на 95%

Фото: Михаил Назаров/Telegram

Строительство соборной мечети в Симферополе завершилось на 95%. Об этом пишет КИА.

– Выполнены работы по озеленению в рамках благоустройства территории и выносу линии электропередач, – отметил заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров.

Вице-премьер рассказал, что сейчас рабочие занимаются внутренней и наружной отделкой. Кроме того, ведется роспись купола мечети. На сегодняшний день завершается подключение объекта к инженерным сетям.

Напомним, Соборная мечеть в Симферополе строится с осени 2016 года. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. 19 мая на заседании Совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство как можно скорее. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Соборную мечеть в Симферополе планируют достроить в сентябре.