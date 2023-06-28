Больница №7 в Симферополе получила 42 единицы оборудования

Фото: пресс-служба Минздрава Крыма

С начала 2023 года в Симферопольскую городскую клиническую больницу №7 поступило 42 единицы нового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Министерства здравоохранения.

Оборудование поступило в отделение реабилитации пациентов с нарушением центральной нервной системы. Его купили за счет средств федерального бюджета. В частности, больница получила 30 кроватей с электроприводом, различные тренажеры и многое другое. Всего для этого отделения до конца года купят 75 единиц оборудования.

– На эти цели выделено свыше 79 млн рублей, – сообщили в крымском Минздраве.

Напомним, все медицинские учреждения Крыма продолжат работать после 1 июля 2023 года. Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий срок, в течение которого государственные больницы имеют право работать без лицензии. Изменения вступят в силу с 1 июля 2023 года. При этом крымские медучреждения продолжат работать над получением лицензий в максимально сжатые сроки.