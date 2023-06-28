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В Крыму собрали 2,3 тысячи тонн овощей, выращенных в открытом грунте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

По его словам, в настоящее время аграрии собирают свеклу, капусту, морковь и лук. В общей сложности удалось получить почти тысячу тонн этой продукции. В Крыму также собирают огурцы, помидоры, кабачки, сладкий перец, горох, баклажаны и чеснок.

– С грядок сняли 2,3 тысячи тонн всех овощей, – отметил Савчук.

Министр также сообщил, что в Крыму выкопали около 240 тонн картофеля. Руководитель Минсельхоза добавил, что в 2023 году в республике собираются убрать урожай овощей с площади около 4,5 тысячи гектар и картошки с площади 1,2 тысячи гектар.