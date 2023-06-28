В Крыму коммерсант украл 6 млн рублей на ремонте освещения

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В Евпатории директора общества с ограниченной ответственностью подозревают в мошенничестве на сумму более 6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Компания заключила контракт по благоустройству территории в Красноперекопске. Работы выполнялись с февраля по июнь 2022 года. При этом организация установила светодиодное оборудование, которое оказалось дешевле необходимого. Разницу в стоимости компания забрала себе.

– Бюджету администрации города причинен ущерб на сумму, превышающую 6 млн рублей, – отметили в СК.

В ведомстве добавили, что нарушения обнаружили в ходе прокурорской проверки. Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски дома у коммерсанта. Фигуранту собираются предъявить обвинение. В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.

– В настоящее время принимаются все меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету муниципального образования, – говорится в сообщении.