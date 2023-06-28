В Симферополе с 3 июля изменится расписание автобуса №18

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе автобус №18 с 3 июля 2023 года будет курсировать по новому расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Маршрут транспорта проходит от Дворца водных видов спорта до площади Амет-Хана Султана.

- Расписание автобусного маршрута откорректировали в соответствии с графиком занятий в Дворце водных видов спорта, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Стоит отметить, что ранее жители крымской столицы жаловались,что расписание единственного автобуса, который едет до Дворца водных видов спорта, не совпадает с графиком тренировок, поэтому транспорт приходится долго ждать.