Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2023 15:01

В Симферополе с 3 июля изменится расписание автобуса №18

Расписание скорректировали из-за графика спортивных занятий
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе автобус №18 с 3 июля 2023 года будет курсировать по новому расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Маршрут транспорта проходит от Дворца водных видов спорта до площади Амет-Хана Султана.

- Расписание автобусного маршрута откорректировали в соответствии с графиком занятий в Дворце водных видов спорта, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Стоит отметить, что ранее жители крымской столицы жаловались,что расписание единственного автобуса, который едет до Дворца водных видов спорта, не совпадает с графиком тренировок, поэтому транспорт приходится долго ждать.