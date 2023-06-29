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НовостиОбщество29 июня 2023 5:58

Летчики Черноморского флота провели учения в небе над Крымом

Были задействованы самолеты и вертолеты
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Южного военного округа

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Морская авиация Черноморского флота России провела плановое летно-тактическое учение в небе над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В учениях участвовали фронтовые бомбардировщики, истребители, а также ударные и противолодочные вертолеты. Экипажи этих летательных аппаратов отработали тактику ведения учебного боя. Они выполнили задачи боевого применения при поражении корабельных группировок, подводных лодок и наземных целей условного противника в условиях противодействия ПВО.

– Командиры экипажей отработали новые подходы для выполнения задач по завоеванию господства в воздухе в условиях учебного боя, – говорится в сообщении.

Инженеры подразделений сдали нормативы по предполетной подготовке и обслуживанию техники в установленные временные интервалы. Полеты прошли днем и ночью на различных высотах.