Летчики Черноморского флота провели учения в небе над Крымом

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Морская авиация Черноморского флота России провела плановое летно-тактическое учение в небе над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В учениях участвовали фронтовые бомбардировщики, истребители, а также ударные и противолодочные вертолеты. Экипажи этих летательных аппаратов отработали тактику ведения учебного боя. Они выполнили задачи боевого применения при поражении корабельных группировок, подводных лодок и наземных целей условного противника в условиях противодействия ПВО.

– Командиры экипажей отработали новые подходы для выполнения задач по завоеванию господства в воздухе в условиях учебного боя, – говорится в сообщении.

Инженеры подразделений сдали нормативы по предполетной подготовке и обслуживанию техники в установленные временные интервалы. Полеты прошли днем и ночью на различных высотах.