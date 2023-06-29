Развожаев предупредил о тренировке флота 29 июня

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В пятницу, 29 июня, в Севастополе пройдет тренировка Черноморского флота России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Тренировка пройдет на Северном и Южном молах, а также в Камышовой бухте. Она стартует в 11.00 и продлится до полудня. Флот проведет очередную тренировку противоподводно-диверсионной обороны с практической стрельбой.

– В городе все спокойно, – заключил Развожаев.

Напомним, морская авиация Черноморского флота России провела плановое летно-тактическое учение в небе над Крымом. В нем участвовали фронтовые бомбардировщики, истребители, а также ударные и противолодочные вертолеты. Экипажи этих летательных аппаратов отработали тактику ведения учебного боя. Они выполнили задачи боевого применения при поражении корабельных группировок, подводных лодок и наземных целей условного противника в условиях противодействия ПВО.