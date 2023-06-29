Крымские спасатели помогли застрявшему на горной дороге велосипедисту

В помощи медиков велосипедист не нуждался Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники крымского МЧС спасли выбившегося из сил мужчину в горной местности Ялты. Евпаториец 28 июня отправился на велосипеде в поездку, но по пути ему стало плохо.

- Мужчина самостоятельно обратился в экстренную службу, из-за прерывающейся связи он был найден спустя час после звонка, - сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Крым-Спас».

К счастью, в медицинской помощи любитель спорта не нуждался. Добраться до «Города счастья» ему помогли работники чрезвычайной службы.

Стоит отметить, что на Крымском полуострове много популярных веломаршрутов. И большинство из них проходят через трассу Большой Ялты. Частым выбором местных жителей и туристов становится горные вершины с труднопроходимой дорогой. Но не все рассчитывают свои силы, поэтому приходится обращаться за помощью к спасателям.

Спасатели предупреждают, что в случае возникновения непредвиденных ситуаций, стоит обращаться по единому номеру экстренных служб - «112» или «101».