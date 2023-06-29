Суд запретил установку колеса обозрения в Евпатории

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По иску администрации Евпатории городской суд запретил строительные работы в парке имени Фрунзе. Однако сейчас там возводится колесо обозрения.

Определение суда принято для того, чтобы обеспечить иска администрации о признании недействительной регистрации прав на участок площадью 185 квадратных метров. ООО «Парк «Забава» должно вернуть землю в муниципальную собственность. Администрация Евпатории подала иск, поскольку получило представление прокуратуры. Надзорное ведомство выявило в парке самострой и продолжающее строительство.

Определение суда вышло еще 26 июня. Однако спустя два дня в парке продолжалось возведение колеса обозрения. Под аттракцион уже залили фундамент и забили сваи. При этом, как передает «Крыминформ», стройплощадка никак не огорожена.