«Курьер» мошенников за две недели выманил у пожилых крымчан четыре миллиона рублей

Крымчанина осудили на 4,5 года. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Крыму вынесли приговор 29-летнему «курьеру» мошенников, который работал в группе телефонных аферистов. Всего за две недели житель Сакского района выманил у пенсионеров четыре миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

- Группа мошенников в период с 1 по 14 марта этого года убеждала потерпевших из города Евпатории и Сак в том, что они должны передать денежные средства для возмещения причиненного вреда пострадавших в фиктивных ДТП, - говорится в сообщении.

За деньгами к пенсионерам и приезжал «курьер». Суммы были внушительные - от 100 до 900 тысяч рублей. Евпаторийский горсуд отправил мошенника в исправительную колонию на 4,5 года.

Напомним, как ранее сообщали в МВД Крыма, за две недели таким же способом телефонные аферисты обманули более тысячи крымчан.