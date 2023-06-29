Фото: Универсальная Научная Библиотека им. И.Я. Франко/ВКонтакте

В Симферополе пройдет Крымский архитектурный форум-2023. Об этом сообщили в пресс-службе Союза архитекторов республики.

– КАФ-2023 - ежегодное наиболее масштабное событие в архитектурной жизни Крыма, включающее выставочно-экстпозиционную, конкурсную и лекционную программу, – говорится в сообщении.

Это мероприятие проводят для того, чтобы популяризировать и повысить качество крымской архитектуры. Еще одна цель форума – освещение достижений и проблем развития городской среды. На КАФ-2023 приглашают представителей профессионального сообщества, строительного бизнеса, застройщиков и всех тех, кто интересуется развитием архитектуры.

Форум начнет работать в субботу, 1 июля, и продолжится до 14 июля.