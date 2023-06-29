В Керчи установили мемориальную табличку погибшему бойцу СВО

Фото: «Крым 24»

В Керчи установили мемориальную табличку погибшему участнику специальной военной операции Георгию Шакуро. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

Шакуро выполнял боевые задачи в Черном море. 13 апреля прошлого года военнослужащий погиб. Бойца наградили орденом Мужества посмертно. Памятную табличку погибшему жителю Керчи установили на фасаде Судомеханического техникума.

Напомним, в Крымском университете культуры, искусств и туризма открыли мемориальную доску Герою России Владиславу Дорохину. 21 июня 2022 года он погиб в ходе проведения специальной военной операции. Указом президента России Владимира Путина Дорохину посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.