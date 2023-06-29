В Крыму ученые вывели новые сорта тмина

Растения адаптированы к выращиванию на полуострове. Фото: Tg-канал главы Минсельхоза Крыма Андрея Савчука

Крымские ученые вывели новые сорта черного тмина, которые полностью адаптированы к выращиванию на полуострове. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук в своем Tg-канале.

- Крымские научные умы проводят сложнейшую селекционную работу. В результате получили несколько сортов нигеллы дамасской – «Ялита» и нигеллы посевной – «Крымчанка» с ценными хозяйственными признаками, - подчеркнул глава Минсельхоза РК.

По словам Андрея Савчука, на данный момент ученые изучают технологии, которые бы помогли производить семена тмина в промышленных масштабах.