В ДТП с тремя авто в Севастополе пострадал водитель

Фото: кадр видео пресс-службы УМВД по Севастополю

В четверг, 29 июня, в Севастополе столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

Авария произошла в 10.00 на улице Вакуленчука. 24-летний молодой человек ехал за рулем автомобиля «Лада Приора». В районе дома №36 легковушка выехала на встречную полосу. Там «Приора» столкнулась с Mazda. От удара отечественный автомобиль развернуло, и он врезался в Volkswagen.

В результате ДТП пострадал водитель «Лады». Молодого человека увезли в больницу.

– Признаков опьянения у водителей не установлено, – отметили в полиции.

По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку.