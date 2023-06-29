Доля молодежи среди безработных в Крыму составляет почти 40%

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Доля молодежи среди безработных в Крыму составляет почти 38,2%. Об этом пишет «Крымская газета».

По данным Крымстата, среди всех безработных 17,5 тысячи человек – молодежь. 32% из них получили высшее образование, а 30,3% – среднее профессиональное. В среднем молодым крымчанам на поиск работы требуется четыре месяца.

Количество занятой молодежи в республике в возрасте 15-34 лет в 2022 году составила 257 тысяч человек. Уточняется, что это 29,7% от всего занятого населения республики. Среди людей в возрасте от 30 до 34 лет имеют работу 8 из 10 человек. Это наивысший уровень занятости среди молодежи. При этом наибольший уровень занятости отмечается среди крымчан в возрасте от 40 до 44 лет: трудоустроены 9 из 10 человек.