Крымские бизнесмены получили господдержку на сумму 7 млрд рублей

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С 2014 года Крымский гарантийный фонд выдал предпринимателям более 7 млрд рублей в качестве государственной поддержки. Об этом сообщает «Крым 24».

Заместитель председателя Совета министров – министр финансов республики Ирина Кивико отметила, что деньги выдали по 1203 поручительствам.

– Выданные поручительства помогли привлечь предпринимателям в свой бизнес более 17,7 млрд кредитных средств, – сообщила вице-премьер.

За девять лет господдержка была оказана 725 предприятиям. 31,58% этих компаний занимаются торговлей, 24,7% строительством и еще 18,8% сельским хозяйством. Помощь бизнесу оказывают по поручению российского президента Владимира Путина по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».