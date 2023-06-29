ПСБ обсудил с профессиональным сообществом Крыма комплексное развитие полуострова

Фото: пресс-служба ПСБ

ПСБ в Крыму предоставляет населению и бизнесу полный спектр высококачественных банковских услуг и сервисов, обеспечивает финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона и готов наращивать сотрудничество. Об этом сообщила управляющий Крымским филиалом Светлана Сидорова, выступая на пленарном заседании форума «Строительный бизнес» в Симферополе.

ПСБ предлагает широкий спектр финансовых инструментов, направленных на поддержку и развитие рынка жилищного строительства. Ведущим застройщикам полуострова банк только в течение первого года работы в Крыму одобрил проектное финансирование более чем на 20 млрд рублей. ПСБ использует в том числе механизмы государственной поддержки, что позволяет снизить стоимость финансирования для застройщиков и компенсировать риски по проектам.

Обладая успешным опытом реализации важнейших проектов в рамках государственно-частного партнерства как на федеральном, так и на региональном уровнях, ПСБ активно участвует в проектах по строительству и модернизации образовательных и социальных учреждений, объектов в сфере ЖКХ. Совместно с региональными властями банк реализует проекты, помогающие крымчанам решать жилищные вопросы с использованием программ ипотечного кредитования, а предпринимателям – получать действенные банковские инструменты развития бизнеса.

«Важно, что поддержка предпринимательства предоставляет дополнительные возможности для участия в проектах ГЧП малого и среднего бизнеса, что также способствует развитию экономического потенциала территории, улучшению инвестиционного климата. Крым – одно из стратегически значимых для ПСБ направлений развития бизнеса. Банк планомерно наращивает сотрудничество как с органами власти, так и с бизнесом для реализации действующих и будущих масштабных проектов», - отметила Светлана Сидорова.

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