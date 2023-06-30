Аксенов: в 2024 году в Крыму построят экотехнопарки по переработке мусора

Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

К середине 2024 года в Крыму завершится строительство экотехнопарков по переработке и утилизации мусора. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Экотехнопарки строят по поручению президента России Владимира Путина. Планируется, что все работы завершатся к середине 2024 года.

– На сегодняшний день на объектах занято достаточное количество людей и техники, все вопросы решаются в кратчайшие сроки, – подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма убежден, что работа экотехнопарков позволит республике справиться с проблемой, связанной с мусором. Он поблагодарил гендиректора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева за активное участие в создании мусороперерабатывающей инфраструктуры.

– Республиканские органы власти делают все, чтобы Крым оставался экологически чистым и туристически привлекательным регионом, – заключил глава региона.

Напомним, на строительство экотехнопарков в Крыму выделили около 10 миллиардов рублей. Появление этих объектов позволит перерабатывать отходы. Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщал, что экотехнопарк в Белогорском районе готов на 8%, а в Сакском – на 10%. Мощность первого составит 500 тысяч тонн в год, а второго – 200 тысяч. Крымский премьер подчеркнул, что работа экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов и утилизировать ТКО почти до 62% в 2025 году.