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НовостиПроисшествия30 июня 2023 9:24

В Севастополе начались тренировочные стрельбы 30 июня

Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Анастасия ЖУКОВА

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В пятницу, 30 июня, в Севастополе начались тренировочные стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, тренировочные стрельбы начались в районе одной из воинских частей, расположенных на Северной стороне. Планируется, что эти мероприятия продлятся до часа дня.

– В городе все спокойно, – заключил Развожаев.

Напомним, 29 июня в Севастополе прошла тренировка Черноморского флота России. Она состоялась на Северном и Южном молах, а также в Камышовой бухте.