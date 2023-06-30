В Севастополе начались тренировочные стрельбы 30 июня

Фото: Анастасия ЖУКОВА
В пятницу, 30 июня, в Севастополе начались тренировочные стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, тренировочные стрельбы начались в районе одной из воинских частей, расположенных на Северной стороне. Планируется, что эти мероприятия продлятся до часа дня.
– В городе все спокойно, – заключил Развожаев.
Напомним, 29 июня в Севастополе прошла тренировка Черноморского флота России. Она состоялась на Северном и Южном молах, а также в Камышовой бухте.