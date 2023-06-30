Главы Крыма и Белгородской области навестили прибывших в республику детей

Фото: пресс-служба главы Крыма

Главы Крыма Сергей Аксенов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестили детей, прибывших в республику на отдых. Об этом Аксенов написал в своем Telegram-канале.

Дети прибыли в Крым из Белгородской области. Они отдыхают в санатории «Бригантина «Белогорье», расположенном в Евпатории. В пятницу, 30 июня, в учреждении открылась вторая смена. Глава Крыма отметил, что дети смогут не только отдохнуть, но и обрести новых друзей, а также проявить себя в спорте и творчестве.

– Наша Родина проходит через серьезные испытания, сталкивается с многочисленными вызовами, – написал глава Крыма.

Он добавил, что жители Белгородской области на себе почувствовали происходящее. При этом Аксенов подчеркнул, что никого не оставили без внимания и поддержки.

– Власти региона вкладывают душу и не жалеют средства для обеспечения безопасности своего населения и, прежде всего, детей. Уверен, под руководством нашего президента мы все преодолеем, потому что у нас самые трудолюбивые, честные и надежные люди, которые не боятся никаких сложностей, – заключил глава Крыма.

Гладков поблагодарил Аксенова за то, что он безвозмездно передал санаторий в собственность Белгородской области.

– Теперь у нас есть свой кусочек моря, – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков назвал лагерь великолепным. Он добавил, что прибывшие туда дети не просто фонтанируют идеями, а придумывают проекты, готовые к реализации.

Напомним, в 2023 году в крымском Международном детском центре «Артек» отдохнут 560 детей из Белгородской области. Туда уже отправились 160 юных жителей региона. Соответствующую квоту выделило Министерство просвещения России.

Как сообщалось ранее, в Крыму встретили 580 детей из Белгородской области. Они прибыли на железнодорожный вокзал Симферополя. Далее детей разместят в лагерях отдыха и оздоровления «Лучистый» в Евпатории и «Бригантина» в селе Песчаном Бахчисарайского района.