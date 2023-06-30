Крымчанин до смерти избил собутыльника строительным ножом

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В Красногвардейском районе местного жителя признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла в январе. Крымчанин пришел в гости к своему знакомому. Мужчины выпивали, и между ними возник конфликт. Гость схватил строительный нож и начал бить хозяина по голове, спине, животу, рукам, ногам и в область грудной клетки.

– В результате полученных телесных повреждений потерпевший в этот же день скончался в медицинском учреждении, – говорится в сообщении.

Мужчину приговорили 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.