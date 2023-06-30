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НовостиПроисшествия30 июня 2023 15:18

В Севастополе ЗАЗ сбил 9-летнюю и 13-летнюю девочек

Обе пострадавшие попали в больницу
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В пятницу, 30 июня, в Севастополе ЗАЗ сбил 9-летнюю и 13-летнюю девочек. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

Авария произошла днем. 67-летний мужчина ехал за рулем ЗАЗ по улице Павла Корчагина. Около дома №8 водитель не уступил дорогу девочкам, которые переходили дорогу по «зебре». В итоге машина сбила детей.

В результате ДТП пострадали обе девочки. Их увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

– Признаков опьянения у водителя не установлено, – отметили в полиции.

В отношении мужчины составили административные материалы. По факту ДТП проводится проверка.