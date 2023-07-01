Более 50 улиц Симферополя на целые сутки останутся без воды

Воды не будет целые сутки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе планируется масштабное отключение холодного водоснабжения. В пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма» сообщили, что часть столицы региона на сутки останется без воды из-за переустройства сетей холодного водоснабжения.

- С 23.00 (3 июля) ориентировочно до 23.00 (4 июля), - таково примерное время «отключки».

В компании отмечают, что основные работы планируется закончить до 23.00 (4 июля), но полностью водоснабжение Симферополя восстановится к 6.00 (5 июля). В районы, где пересохнут краны, обещают подвозить воду.

И так, водоснабжение в Симферополе будет ограничено по следующим адресам:

- улица 2-й Гвардейской Армии, переулок Аэрофлотский, переулок Заводской, улица Подгорная, улица Аэродромная, улица Парашютистов, улица Курганная, улица Бассейная, улица Селекционная, улица Озерная), район улицы Крымская Правды, улица Опытная, улица Береговая, улица Альминская, проезд Альминский, проезд. Зеркальный, переулок Спартака, переулок Оранжерейный, улица Анатровская, улица Аэроклубная, улица Г. Васильева, улица Трансформаторная, переулок Гренаженый, а также прилегающие улицы и переулки;

- улица Аянская, улица Днепровская, улица Дружбы, улица Шевченко, переулок Тёмный, улица Баррикадная (частично), улица Залесская (частично), улица Бастионная, переулок Бастионный, улица Соколиная, улица Санитарная, улица Тополёвая, улица Гавена (частично), улица Эстонская, улица Заводская, улица Саковича, улица Лихого, улица Объездная, переулок Учебный, улица Козлова (частично в районе центрального рынка), улица Севастопольская, улица Субхи, а также прилегающие улицы и переулки;

- улица Героев Сталинграда, улица Обская, улица Амурская, улица Иртышская, улица Енисейская, улица Валдайская, улица Генова (частично), проезд Высоковольтный, улица М. Василевского, улица Глухова, улица Семафорная, улица Депутатская, улица Контейнерная, а также прилегающие улицы и переулки;

- село Перово;

- микрорайон Московского кольца - возможны перебои водоснабжения, частичное или полное отключение водоснабжения.

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