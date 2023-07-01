В Крыму разыскивают 39-летнего жителя Краснодарского края

Михаил Аксенов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края/VK

Крымские волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разместили в соцсети новую ориентировку:

- Внимание! Пропал человек! Аксенов Михаил Владимирович, 39 лет (1984 года рождения), город Анапа, Краснодарский край.

Мужчина исчез из поля зрения родных неделю тому назад – его местонахождение неизвестно с 22 июня 2023.

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, среднее телосложение, русые волосы, голубые глаза. Михаил Аксенов был одет в красно-черную футболку, темно-синие спортивные штаны и черные кроссовки.

Если вы видели пропавшего, пожалуйста, позвоните на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт: 8 (800) 700 5452 (звонок бесплатный).

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