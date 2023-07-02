Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2023 22:25

Погода на 2 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 2 июля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте переменная облачность.

В Ялте переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- Сохранится сухая жаркая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Днем тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +24…+25°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.

В Алуште +26…+27°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +25…+27°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Саках +26…+27°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +25…+26°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +24…+25°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +23…+26°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Черноморском +28…+30°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +29…+30°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Армянске +27…+29°, западный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Белогорске +25…+27°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +16…+23°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50