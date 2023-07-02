На побывку в Крым возвращаются участники СВО

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Участники специальной военной операции возвращаются на побывку в Крым. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

После тяжелых боев военнослужащие проходят реабилитацию. Они восстанавливаются как морально, так и физически. Большую часть времени бойцы проводят со своими семьями. Кроме того, военные встречаются со школьниками и посещают патриотические акции.

Из Крыма в зону СВО отправились танкисты, артиллеристы, пилоты вертолётов и военные инженеры, десантники, а также морпехи. Бойцы сражались за Каховку, Энергодар, Бердянск и Мариуполь.