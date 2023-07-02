В Крыму завели уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими 15-летними подростками

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Крыму завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли двое 15-летних подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, авария произошла около 21.30. Мужчина 1979 года рождения ехал за рулем Land Rover по автодороге Симферополь – Николаевка в сторону крымской столицы. Неподалеку от села Новозбурьевка иномарка выехала на встречную полосу, где обгон разрешен, и врезалась в мопед, который ехал с выключенными фарами. В результате ДТП погибли два человека. От полученных травм водитель и пассажир мопеда 2008 года рождения скончались на месте.

Руководитель Главного следственного управления СК по РК и Севастополю Владимир Терентьев поручил завести уголовное дело. Сотрудники ведомства выяснят все обстоятельства ДТП. Следователи проведут необходимые экспертизы и изучат обстановку в семьях погибших, а также дадут оценку действиям органов системы профилактики.