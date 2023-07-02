Переработку 5% отходов в Крыму назвали эко-прорывом

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В настоящее время в Крыму перерабатывают 5% отходов, такие тенденции являются настоящим эко-прорывом. Об этом заявил доцент кафедры государственного муниципального управления Института экономики КФУ имени В. И. Вернадского Андрей Вершицкий.

По словам ученого, переработка отходов позволяет создавать новые рабочие места. Кроме того, такая деятельность обеспечит налоговые поступления в бюджет.

– Эффект экономический будет расти безусловно, – сказал Вершицкий в эфире «Вести Крым».

Напомним, в Симферополе установили более 500 контейнеров для раздельного сбора мусора. Отходы из них вывозят специальные машины. В крымской столице работают три таких автомобиля.