В Симферополе 3 июля отключат свет на 11 улицах

Свет исчезнет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 июля в Симферополе частично отключат электричество на 11 улицах. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что перебои с электроснабжением произойдут с 8.00 до 17.00. Плановые отключения энергии вызваны ремонтом электросетей.
Где не будет света в Симферополе 3 июля 2023:
улица Сабрие Эреджепова, 1-21 ;
улица Алим Азамат, 1-41;
улица Достлукъ, 2-28 , 1-31 ;
улица Чкалова, 1, 5;
улица Яшлык, 2-28 , 1-31 ;
улица Севастопольская, 260;
улица Каверина, 1-25 , 41, 20-60а ;
улица Изобильная, 2-30 ;
улица Чора Батыр, 2-38 , 15-41 ;
улица Эмель, 1-33 ;
улица Мерджан, 2-46 , 1-53.
Напоминаем, что 3 июля часть столицы Крыма останется без воды.
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