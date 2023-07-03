На Крымском полуострове 6 пропавших нашли мертвыми

Поиски тех, кого не нашли, продолжаются. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму 6 человек, которые бесследно исчезли в июне, обнаружили мертвыми. В отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили, что всего было получено 60 заявок на поиск взрослых и детей.

- Нашли живыми 42 пропавших, не найдены - 3, неподтвержденные заявки - 5, - такая вот статистика работы поискового отряда «ЛизаАлерт» по Республике Крым и городу Севастополь за июнь 2023 год.

Родным тех, кого пока не удалось найти, не нужно терять надежды.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - подчеркивают волонтеры, отмечая, что очень тесно работают с сотрудниками УМВД.

Статистика за июнь 2023. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Напоминаем, что в Крыму и Севастополе разыскивают Александра Маттенкова (50 лет), Павла Дугушкина (39 лет), Аллу Топорину (40 лет), Марию Лебедеву (Мурычеву) (74 года), Аймета Засеева (47 лет) и Николая Чиркова (33 года).

Если вы видели пропавших, сообщите позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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