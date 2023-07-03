В ДТП с грузовиком и пятью легковушками в Севастополе пострадал человек

Фото: Сергей ГАПОН

В воскресенье, 2 июля, в Севастополе грузовик Daf врезался в пять легковых автомобилей, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 21.45. 66-летний мужчина ехал за рулем грузовика с полуприцепом по автодороге Севастополь – Инкерман. Водитель не справился с управлением. Из-за несоблюдения дистанции грузовик врезался в два Volkswagen Polo, Hyundai Creta, Mitsubishi Lancer и Chery Tiggo

– В результате ДТП 27-летний водитель одного из автомобилей Volkswagen Polo получил телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.