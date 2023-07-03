Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на крымское руководство

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на руководство республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

– Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство Республики Крым, которое готовили агенты террористического киевского режима, – отметил Аксенов.

Глава Крыма сообщил, что подозреваемого удалось задержать. Работу спецслужб Аксенов назвал четкой и эффективной. Он убежден, что удастся найти и наказать заказчиков преступления. Глава республики подчеркнул, что полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно лишь выполнив цели специальной военной операции, который поставил президент России Владимир Путин.

– Так и будет, – заключил Аксенов.

Напомним, сотрудники ФСБ предотвратили попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Завербованный украинскими спецслужбами диверсант пытался подорвать его автомобиль. Пособником СБУ оказался гражданин России, который специально обучался минно-взрывному делу на Украине. Когда готовивший покушение на Аксенова мужчина вытаскивал из тайника взрывное устройство, он был пойман с поличным. Злоумышленника заключили под стражу.