В Симферополе для студентов Крымского университета построят новый бассейн

Фото: пресс-служба КФУ

Для студентов Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в Симферополе построят новый бассейн площадью более 4 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Новое здание войдет в состав учебно-лабораторного комплекса КФУ. Помимо бассейна на шесть дорожек, здесь разместятся универсальный спортзал, административные и подсобные помещения.

– Там будут проводиться физкультурно-оздоровительные и учебно-тренировочные занятия как для студентов, так для преподавателей. Одновременно бассейн смогут посещать 48 человек, – рассказали в пресс-службе организации.

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства бассейна в мае текущего года.

Напомним, для студентов КФУ в Симферополе также строят два общежития на 250 и 450 мест общей площадью в 13 тысяч квадратных метров, завершить строительство планируется в 2024 году.

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