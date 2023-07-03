«Значит, я на правильном пути»: Аксенов ответил террористам, готовившим на него покушение

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил террористам, готовившим на него покушение, заявив, что находится на правильном пути. Такое заявление руководитель региона сделал в своем Telegram-канале.

Аксенов поблагодарил сотрудников крымского управления ФСБ за предотвращение покушений и терактов в его отношении.

– Для меня лично вывод простой: значит, с точки зрения воздействий врагов я действую правильно, нахожусь на правильном пути. Буду этого пути придерживаться и дальше, – подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма добавил, теракты – это единственный для врагов способ справиться с ним.

– Враги понимают, что они по-другому с такими, как я, вопрос не решат. Я идейный, поэтому вызов принят, будем двигаться дальше – до нашей полной победы, – заключил Аксенов.

Напомним, сотрудники ФСБ предотвратили попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Завербованный украинскими спецслужбами диверсант пытался подорвать его автомобиль. Пособником СБУ оказался гражданин России, который специально обучался минно-взрывному делу на Украине. Когда готовивший покушение на Аксенова мужчина вытаскивал из тайника взрывное устройство, он был пойман с поличным. Злоумышленника заключили под стражу. Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на руководство республики.Он убежден, что удастся найти и наказать заказчиков преступления.