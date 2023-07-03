«Крымэнерго» отремонтировало 20 километров энергосетей в Симферопольском районе

Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи, питающей более 7 тысяч жителей Симферопольского района.

– Завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 20 километров, питающей более 7 тысяч жителей населенных пунктов Лозовое, Петропавловка, Залесье, Константиновка и Украинка Симферопольского района, а также микрорайона Кирпичное Симферополя, – цитирует пресс-службу предприятия Крымское информационное агентство.

Энергетики отрегулировали стрелы провиса, заменили дефектный провод и изоляторы, установили новые железобетонные опоры. Также была проведена замена двух энергоузлов на более мощные.

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