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НовостиОбщество3 июля 2023 11:37

«Крымэнерго» отремонтировало 20 километров энергосетей в Симферопольском районе

Отремонтированная линия электропередачи питает более 7 тысяч абонентов
Дмитрий Коренев
Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи, питающей более 7 тысяч жителей Симферопольского района.

– Завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 20 километров, питающей более 7 тысяч жителей населенных пунктов Лозовое, Петропавловка, Залесье, Константиновка и Украинка Симферопольского района, а также микрорайона Кирпичное Симферополя, – цитирует пресс-службу предприятия Крымское информационное агентство.

Энергетики отрегулировали стрелы провиса, заменили дефектный провод и изоляторы, установили новые железобетонные опоры. Также была проведена замена двух энергоузлов на более мощные.

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