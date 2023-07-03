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НовостиОбщество3 июля 2023 11:48

В Крыму создали первый в мире электрический микроавтобус «Электро-Буханка»

Он является полноприводным
Алексей ЕЛАГИН
Фото: кадр видео «Крым 24»

Фото: кадр видео «Крым 24»

В Крыму создали первый в мире электрический полноприводный микроавтобус «Электро-Буханка». Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

Внешне автобус ничем не отличается от обычной «Буханки». Однако оттуда убрали двигатель внутреннего сгорания и установили электромотор. При сборке в основном использовались детали отечественного производства. Мотор был сделан на воронежском заводе. Крымские специалисты переработали его под свой проект. Электродвигатель в три раза меньше, чем двигатель внутреннего сгорания, но при этом на 30% мощнее. Батарею для микроавтобуса также изготовили из российских компонентов.

Пока это единственный современный экземпляр «Электро-Буханки». В будущем планируется запустить серийное производство.