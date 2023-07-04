Погода на 4 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

У берегов Алушты море прогрелось до плюс 23 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных районах ожидается высокая пожарная опасность.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +24…+26°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +28…+29°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +29…+30°, западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Саках +29…+31°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Керчи +28…+29°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Феодосии +28…+29°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Судаке +28…+29°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Черноморском +32…+34°, западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Джанкое +31…+32°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Армянске +30…+31°, западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Белогорске +28…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +16…+24°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50