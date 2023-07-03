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НовостиОбщество3 июля 2023 12:24

За неделю клещи укусили 21 симферопольца

Трое пострадавших – дети
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На прошлой неделе в Симферополе от укусов клещей пострадал 21 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– По информации Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в Симферополе зарегистрирован 21 случай покуса клещами, – говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что трое пострадавших – дети. Люди, которых укусили клещи, обратились к медикам для снятия насекомых. После этого проводились лабораторные исследования.

– Инфицирование клещей не выявлено. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом среди пострадавшего населения не зарегистрировано, – сообщили в администрации.