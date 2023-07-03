В Крыму началась уборка персиков

Фото: Минсельхоз Крыма

Крымские аграрии приступили к уборке ранних сортов персиков, уже собрана первая тонна урожая. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

– В садах уже собрана первая тонна урожая. Работа кипит. <...> В этом году плоды уберут примерно с 870 гектаров, – цитирует Савчука пресс-служба Минсельхоза Крыма.

Фото: Минсельхоз Крыма

Фото: Минсельхоз Крыма

Наибольшие площади персика в Бахчисарайском и Джанкойском районах, также фрукт выращивают в Красногвардейском, Симферопольском и Нижнегорском районах. Савчук отметил, что в этом году крымские аграрии получили от государства субсидии на закладку 75 гектаров новых персиковых садов.

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